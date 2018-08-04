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21:46 (мск), источник: Известия

Причиной крупнейшего пожара в Калифорнии стало спущенное колесо

Самый крупный природный пожар в американском штате Калифорния разгорелся из-за спущенного колеса грузовика, из-за чего металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием.

Источник: AP 2018

Как сообщает телеканал CNN, специалисты управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата охарактеризовали причину начала пожара «Карр» 23 июля как «механическую поломку средства передвижения».

Согласно последним данным управления, пожар, полыхающий в округе Шаста, охватил территорию площадью 573,9 кв. км.

В конце июля сообщалось, что экономический ущерб от пожаров на севере Калифорнии может превысить $100 млн.

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