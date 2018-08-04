Причиной крупнейшего пожара в Калифорнии стало спущенное колесо

Как сообщает телеканал CNN, специалисты управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата охарактеризовали причину начала пожара «Карр» 23 июля как «механическую поломку средства передвижения».

В конце июля сообщалось, что экономический ущерб от пожаров на севере Калифорнии может превысить $100 млн.