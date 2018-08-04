В Сочи мальчик из Татарстана провалился в ливневку и погиб
Следствие проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Следствие проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.
(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Мальчик из Татарстана, находившийся на отдыхе в поселке Лазаревское (Сочи) вместе с бабушкой, провалился в ливневую канаву и погиб, сообщает
Бабушка пыталась достать мальчика из канавы, однако безуспешно. Спасатели, оперативно прибывшие на место инцидента, обнаружили ребенка без признаков жизни в открытом море.
Женщина находится в одной из городских больниц, где ей оказывают всю необходимую помощь.
Отец мальчика прибудет в Сочи завтра, в воскресенье. Мэрия взяла на себя все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников ребенка, а также транспортировкой.
Следствие проводит проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства инцидента. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.