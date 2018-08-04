В Сочи мальчик из Татарстана провалился в ливневку и погиб

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Мальчик из Татарстана, находившийся на отдыхе в поселке Лазаревское (Сочи) вместе с бабушкой, провалился в ливневую канаву и погиб, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Бабушка пыталась достать мальчика из канавы, однако безуспешно. Спасатели, оперативно прибывшие на место инцидента, обнаружили ребенка без признаков жизни в открытом море.

Женщина находится в одной из городских больниц, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Отец мальчика прибудет в Сочи завтра, в воскресенье. Мэрия взяла на себя все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников ребенка, а также транспортировкой.