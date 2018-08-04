Терпел до последнего: водителю автобуса стало плохо за рулем в Минске
Жители Минска хвалят водителя за ответственное отношение к работе в сложных погодных условиях.
Жители Минска хвалят водителя за ответственное отношение к работе в сложных погодных условиях.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Водителю автобуса стало плохо во время работы на маршруте в Минске, сообщили в субботу очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел во второй половине дня в субботу 4 августа на улице Кунцевщина.
По информации жителей города, водитель автобуса, подъехав к остановке «26-я поликлиника», с трудом выбрался из транспортного средства и упал на газон.
Пассажиры автобуса вызвали на место происшествия бригаду неотложки.
Жители Минска в комментариях к записи хвалят водителя за ответственное отношение к работе в сложных погодных условиях: терпел до последнего и не допустил ДТП или травмирования пассажиров.
Как ранее сообщили в Гидромете, в субботу в Минске во второй половине дня температура воздуха достигала +30°С.