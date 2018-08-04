Терпел до последнего: водителю автобуса стало плохо за рулем в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Водителю автобуса стало плохо во время работы на маршруте в Минске, сообщили в субботу очевидцы в социальных сетях.

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Инцидент произошел во второй половине дня в субботу 4 августа на улице Кунцевщина.

По информации жителей города, водитель автобуса, подъехав к остановке «26-я поликлиника», с трудом выбрался из транспортного средства и упал на газон.

Пассажиры автобуса вызвали на место происшествия бригаду неотложки.

Жители Минска в комментариях к записи хвалят водителя за ответственное отношение к работе в сложных погодных условиях: терпел до последнего и не допустил ДТП или травмирования пассажиров.