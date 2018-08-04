Молния ударила в футбольное поле в Нижегородской области, погиб подросток
Нижний Новгород. 4 августа
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Нижний Новгород. 4 августа
«Мальчики играли на стадионе в Дзержинске, в поле без дождя ударила молния, один из игроков погиб. Проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, больше никто из игроков не пострадал.
Погибший юноша, по предварительной информации, являлся студентом одного из дзержинских техникумов.