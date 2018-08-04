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22:10 (мск), источник: Интерфакс

Молния ударила в футбольное поле в Нижегородской области, погиб подросток

Нижний Новгород. 4 августа ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Нижегородской области в субботу от удара молнии погиб подросток, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Мальчики играли на стадионе в Дзержинске, в поле без дождя ударила молния, один из игроков погиб. Проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, больше никто из игроков не пострадал.

Погибший юноша, по предварительной информации, являлся студентом одного из дзержинских техникумов.

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