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23:02 (мск), источник: Sputnik.by

Маленький ребенок утонул в гребном канале в Бресте

Медики около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Маленький ребенок утонул на гребном канале в Бресте в субботу, сообщил ресурс «Реальный Брест».

Трагедия произошла во второй половине дня в зоне отдыха, расположенной возле улицы Октябрьской революции вблизи гребного канала.

Сообщается, что утонул пятилетний ребенок, который отдыхал на пляже с родителями. На место прибыли медики, которые около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники милиции и Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

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