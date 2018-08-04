Маленький ребенок утонул в гребном канале в Бресте

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Маленький ребенок утонул на гребном канале в Бресте в субботу, сообщил ресурс «Реальный Брест».

Трагедия произошла во второй половине дня в зоне отдыха, расположенной возле улицы Октябрьской революции вблизи гребного канала.

Сообщается, что утонул пятилетний ребенок, который отдыхал на пляже с родителями. На место прибыли медики, которые около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.