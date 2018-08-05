Хабаровчанин убил женщину, находясь под домашним арестом

Мера пресечения была избрана в связи с обвинением в незаконном обороте наркотиков. Мужчина жил в квартире с пожилой матерью, к которой время от времени заходила подруга. Они не ладили и часто ругались. Во время очередной перебранки осужденный нанес женщине 7 ударов ножом в область бедра. Один из них повредил артерию, что в итоге и привело к смерти.