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09:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчанин убил женщину, находясь под домашним арестом

Ожидающий приговора за оборот наркотиков мужчина совершил новое преступление, не выходя из дома.

3 августа Железнодорожный районный суд Хабаровска признал 43-летнего хабаровчанина виновным в убийстве. Он совершил преступление, находясь под домашним арестом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мера пресечения была избрана в связи с обвинением в незаконном обороте наркотиков. Мужчина жил в квартире с пожилой матерью, к которой время от времени заходила подруга. Они не ладили и часто ругались. Во время очередной перебранки осужденный нанес женщине 7 ударов ножом в область бедра. Один из них повредил артерию, что в итоге и привело к смерти.

 — Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск сына погибшей, признанного потерпевшим по делу, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова.

Наказание назначено путем частичного сложения: в незаконном обороте наркотиков осужденный ранее так же был признан виновным.

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