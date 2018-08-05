Хабаровчанин убил женщину, находясь под домашним арестом
Ожидающий приговора за оборот наркотиков мужчина совершил новое преступление, не выходя из дома.
Ожидающий приговора за оборот наркотиков мужчина совершил новое преступление, не выходя из дома.
3 августа Железнодорожный районный суд Хабаровска признал 43-летнего хабаровчанина виновным в убийстве. Он совершил преступление, находясь под домашним арестом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мера пресечения была избрана в связи с обвинением в незаконном обороте наркотиков. Мужчина жил в квартире с пожилой матерью, к которой время от времени заходила подруга. Они не ладили и часто ругались. Во время очередной перебранки осужденный нанес женщине 7 ударов ножом в область бедра. Один из них повредил артерию, что в итоге и привело к смерти.
— Суд приговорил обвиняемого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск сына погибшей, признанного потерпевшим по делу, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова.
Наказание назначено путем частичного сложения: в незаконном обороте наркотиков осужденный ранее так же был признан виновным.