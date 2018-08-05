Пассажирский автобус влетел в остановку во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке в утреннее время автобус общественного транспорта влетел в остановку на улице Военное Шоссе.

Сегодня ранним утром ожидающие автобуса жители краевого центра крайне удивились, когда их 54 маршрут вместо того, чтобы остановиться на остановке, сменил курс и полетел на большой скорости в людей. Машина проехала несколько метров, остановившись у парковки возле магазина «Фреш 25».

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» — Владивосток, пострадавших на месте не замечено, автобус получил небольшие повреждения. В транспорте находилось несколько человек.