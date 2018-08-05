12 браконьеров с крабами поймали в Хабаровском крае

12 браконьеров взяли с поличным сотрудники Ванинского ЛО МВД на транспорте с начала операции «Путина 2018». Они промышляли в основном выловом рыбы лососевых пород и крабов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Бригада действовала в акватории Совгаванского и Ванинского районов, ловила в том числе и на охраняемой природной территории.



Группа, говорят силовики, была очень хорошо оснащена: на 12 человек приходились семь надувных и одна пластиковая лодка, пять мощных лодочных моторов, GPS навигатор, шесть самодельных приспособлений для ловли краба и 11 ставных сетей. — Они незаконно выловили более 300 экземпляров рыбы лососевых видов и более 150 различных видов краба, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко. — Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Сейчас в отношении браконьеров возбуждено 12 уголовных дел по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Вся добыча и приспособления, использовавшиеся в ходе лова — изъяты и помещены на ответственное хранение.



4 уголовных дела уже переданы в суд, по остальным идет следствие. Максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы.