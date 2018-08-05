12 браконьеров с крабами поймали в Хабаровском крае
Ущерб составил около 300 тыс руб.
Ущерб составил около 300 тыс руб.
12 браконьеров взяли с поличным сотрудники Ванинского ЛО МВД на транспорте с начала операции «Путина 2018». Они промышляли в основном выловом рыбы лососевых пород и крабов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Бригада действовала в акватории Совгаванского и Ванинского районов, ловила в том числе и на охраняемой природной территории.
Группа, говорят силовики, была очень хорошо оснащена: на 12 человек приходились семь надувных и одна пластиковая лодка, пять мощных лодочных моторов, GPS навигатор, шесть самодельных приспособлений для ловли краба и 11 ставных сетей. — Они незаконно выловили более 300 экземпляров рыбы лососевых видов и более 150 различных видов краба, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель
4 уголовных дела уже переданы в суд, по остальным идет следствие. Максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы.