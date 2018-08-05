Таксист под наркотиками приехал на вызов к жительнице Красноярска

Источник: Комсомольская правда

Накануне одна из жительниц Красноярска вызвала такси в сервисе заказов «Максим», но добраться до места у женщины так и не получилось: водитель приехал не просто пьяным — под наркотиками. При том, как видно, — под тяжелыми.

«Мужчина, вам плохо? Может, “скорую” вызвать?» — участливо спросила женщина, увидев, в каком состоянии таксист. Молодой, крепкий мужчина с небольшой бородкой беспорядочно сучил руками, открывал и закрывал рот, потом глаза у него закатились и начались судороги.

Шокированная красноярка вызвала «скорую» и ГИБДД. Приехавшие врачи подтвердили, что таксист находится в состоянии наркотического опьянения. Однако от помощи медиков несколько очухавшийся мужчина отказался. Чуть позже приехали инспекторы ГИБДД, но и тут наркоману повезло: машина никуда не двигалась, была припаркована, поэтому наряд просто оставил таксиста во дворе жилой многоэтажки.

«Вот такие у нас таксисты работают!» — сокрушается основательно перепуганная женщина.