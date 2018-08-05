ГУВД задержало преступника, снимавшего номера с автомобилей в Ташкенте

Источник: Podrobno.uz

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Напомним, что злоумышленник снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним.

«Личность подозреваемого была установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий. Им оказался 17-летний Ян Т. В доме, где проживает подозреваемый, были обнаружены и изъяты государственный номерной знак, принадлежащий одному из потерпевших., а также мобильный телефон, которым пользовался злоумышленник», — отметили в ГУВД.

На допросе в присутствии законного представителя Ян Т. полностью признался в содеянном.