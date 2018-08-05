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07:29 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД задержало преступника, снимавшего номера с автомобилей в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел задержало преступника, снимающего номера у автомобилей в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz
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Напомним, что злоумышленник снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним.

«Личность подозреваемого была установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий. Им оказался 17-летний Ян Т. В доме, где проживает подозреваемый, были обнаружены и изъяты государственный номерной знак, принадлежащий одному из потерпевших., а также мобильный телефон, которым пользовался злоумышленник», — отметили в ГУВД.

На допросе в присутствии законного представителя Ян Т. полностью признался в содеянном.

Ведется следствие, в ходе которого будет выявляться возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, при производстве расследования будут установлены причины и мотивы, побудившие несовершеннолетнего совершать противоправные деяния, обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.

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