ГУВД задержало преступника, снимавшего номера с автомобилей в Ташкенте
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел задержало преступника, снимающего номера у автомобилей в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел задержало преступника, снимающего номера у автомобилей в Ташкенте, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Напомним, что злоумышленник снимал номера с автомобилей, припаркованных по улицам Чуст и Буюк Ипак Йули в
«Личность подозреваемого была установлена в ходе
На допросе в присутствии законного представителя Ян Т. полностью признался в содеянном.
Ведется следствие, в ходе которого будет выявляться возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, при производстве расследования будут установлены причины и мотивы, побудившие несовершеннолетнего совершать противоправные деяния, обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.