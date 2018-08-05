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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

За дебош в отделе полиции братчанке придется отработать 160 часов

Суд также обязал ее выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Дорого обошлась жительнице Братска поездка в такси. Вместо нескольких сотен рублей ей теперь придется выплатить 20 тысяч, а еще отработать 160 часов. Так определил суд и вот почему.

Дело было в мае 2018 года. В салон машины женщина села пьяной, а когда водитель довез ее до места назначения, платить отказалась. Мужчина тогда отправился с пассажиркой в отдел полиции. Уже там обратился за помощью к стражу порядка. Женщина, которая и до этого была на взводе, продолжила проявлять агрессию. И на замечание полицейского, сначала оскорбила его, а затем залепила ему пощечину. После этого на дебоширку завели уголовное дело за нападение на блюстителя порядка.

— Суд при назначении наказания учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию совершенных ею преступлений, наличие малолетнего ребенка, — сообщили в пресс-службе Братского городского суда Иркутской области.

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