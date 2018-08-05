Хлопок газа в Северном районе Хабаровска: газовщики назвали причину возникновения происшествия
Мужчину в результате хлопка с ожогами конечностей доставили в больницу.
Мужчину в результате хлопка с ожогами конечностей доставили в больницу.
Сообщение о хлопке газа в Северном районе Хабаровска поступило 4 августа вечером. Жильцы 10-этажного дома по Трехгорной были вынуждены покинуть дом. Сотрудники регионального МЧС выяснили, что взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире первого этажа, которую переделали из комнаты лифтеров. Во время происшествия в помещении находился мужчина, который делал там ремонт. Он получил ожоги конечностей, и был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Как сообщают в
— Оперативно прибывшая на место вызова бригада газовиков установила, что в техническом помещении на первом этаже жилого 10-ти этажного дома рабочие, не имеющие допуска к проведению газоопасных работ, пытались срезать внутридомовой газопровод при помощи болгарки, — говорят в
В итоге грубое нарушение техники безопасности едва не привело к трагедии. А жители 39 квартир до сих пор вынуждены оставаться в помещениях без газа.