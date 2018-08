«Венеция вернулась — лодок не хватает»: Астану затопило после ливня

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРНЯМ ?? И позор нашим службам - Здравствуйте, это какой-то ужас!!! Позор такой столице! Каждый раз когда идёт дождь топит улицу Иманова, наши службы например 109которые должны такое исправлять сразу! Ничего не делают! Обычные парни ходят по лужам и находят номера!! Вопрос почему они должны это делать? А не наши службы! Почему дорожники ни как не решают эту проблему с дорогами??? Почему нельзя исправить это скопление воды? Лужи стоят по колено!!!! Позор!

