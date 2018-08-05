«Венеция вернулась — лодок не хватает»: Астану затопило после ливня

Астанчане давно не видели такого потопа. Дождь в столице лил с такой силой, что ему хватило полчаса, чтобы наполнить улицы водой от бордюра до бордюра — словно огромный бассейн.
«Стена из дождя, ветер! Обалдеть, бедный человек под ливнем», — снимают непогоду на видео астанчане.
Развернувшуюся в эти выходные ярмарку у ТЦ «Евразия» так залило, что для закупки продуктов людям приходилось перебираться по рынку «вброд». Разложенные на земле арбузы и дыни оказались на дне огромной лужи, вода подбиралась к прилавкам. Улица Иманова по старой недоброй традиции снова стала Венецией — дождь прошел с такой скоростью и силой, что вода не успевала уходить. «Не хватает только лодок — мы плывем», — комментируют астанчане. Жители столицы теряли свои автономера в этом потопе.
«Это какой-то ужас. Позор такой столице! Каждый раз, когда идет дождь, топит улицу Иманова. Наши службы, например, 109, должны исправлять такое сразу. Обычные парни ходят по лужам и находят номера», — говорит астанчанка на видео.
Найденные номера парни заботливо оставляли на обочине дороги. Тем временем затопленным оказался туннель, соединяющий проспект Республики с улицей Ташенова.
«Повезло» и улице Майлина — люди не могли перейти дорогу из-за высокого уровня воды. Так как непогода обрушилась неожиданно, астанчане не успели вооружиться высокими резиновыми сапогами. К слову, рассылка службы 112 предупреждала горожан за сутки сообщениями с формулировкой — «Ожидается гроза».