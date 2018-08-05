«Венеция вернулась — лодок не хватает»: Астану затопило после ливня

Астанчане давно не видели такого потопа. Дождь в столице лил с такой силой, что ему хватило полчаса, чтобы наполнить улицы водой от бордюра до бордюра — словно огромный бассейн.

«Стена из дождя, ветер! Обалдеть, бедный человек под ливнем», — снимают непогоду на видео астанчане.

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Развернувшуюся в эти выходные ярмарку у ТЦ «Евразия» так залило, что для закупки продуктов людям приходилось перебираться по рынку «вброд». Разложенные на земле арбузы и дыни оказались на дне огромной лужи, вода подбиралась к прилавкам. Улица Иманова по старой недоброй традиции снова стала Венецией — дождь прошел с такой скоростью и силой, что вода не успевала уходить. «Не хватает только лодок — мы плывем», — комментируют астанчане. Жители столицы теряли свои автономера в этом потопе.

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«Это какой-то ужас. Позор такой столице! Каждый раз, когда идет дождь, топит улицу Иманова. Наши службы, например, 109, должны исправлять такое сразу. Обычные парни ходят по лужам и находят номера», — говорит астанчанка на видео.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmDzpcmn0Re/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmDzpcmn0Re/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРНЯМ ?? И позор нашим службам - Здравствуйте, это какой-то ужас!!! Позор такой столице! Каждый раз когда идёт дождь топит улицу Иманова, наши службы например 109которые должны такое исправлять сразу! Ничего не делают! Обычные парни ходят по лужам и находят номера!! Вопрос почему они должны это делать? А не наши службы! Почему дорожники ни как не решают эту проблему с дорогами??? Почему нельзя исправить это скопление воды? Лужи стоят по колено!!!! Позор!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/zhaloby_astana/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ</a> (@zhaloby_astana) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-04T13:58:15+00:00">Aug 4, 2018 at 6:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Найденные номера парни заботливо оставляли на обочине дороги. Тем временем затопленным оказался туннель, соединяющий проспект Республики с улицей Ташенова.