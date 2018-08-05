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07:17 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД рассказало о нескольких крупных пожарах в столице

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел опубликовало детальную информацию касательно двух крупных пожаров, произошедших на днях в столице, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz
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«3 августа 2018 года в 23:16 в Центр управления и координации силами и средствами Управления пожарной безопасности Ташкента поступило сообщение о возгорании в производственном цеху предприятия, расположенного по улице Зиёлилар в Мирзо-Улугбекском районе. Сотрудники службы пожарной безопасности прибыли на место в течение нескольких минут. Оперативными и слаженными действиями личного состава, в 00:28 часов пожар был полностью ликвидирован», — отметили в ГУВД.

В результате возгорания пострадали служебные и вспомогательные помещения и крыша. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность электробытовой техники. Точная причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

В этот же день, 3 августа в 23:28 поступило еще одно сообщение о пожаре. Возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного административного здания, расположенного по улице Мухаммад Юсуф в Мирзо-Улугбекском районе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы пожарной безопасности действовали оперативно и слажено, и в 23:50 часов пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших и жертв нет. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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