В Красноярском крае «гуляют» фальшивые 5-тысячные купюры

Фальшивомонетчики не дремлют. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, в регионе и краевом центре эксперты обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей. В Красноярске чаще всего, при этом, встречаются фальшивки серий — бх 27425**, ви 77495**, вя 47567**, ба 59769**, ма 13246**, ек 27443**. Когда будете рассчитываться или получать сдачу, будьте очень внимательны!

По словам экспертов, необходимо обращать пристальное внимание на возможные признаки поддельных денег: краску, наличие защитной полоски и водяных знаков. Если обнаружили подделку, бегом в полицию. Ведь попытка сбыта таких купюр может и для вас обернуться уголовным преследованием — она расценивается, как участие в преступлении, даже если к иготовлению фальшивки человек не имеет отношения. А вот заявление об обнаружении такой купюры полностью освобождает от ответственности перед законом. Будьте внимательны!