В Красноярском крае «гуляют» фальшивые 5-тысячные купюры
Полиция предупреждает: будьте внимательны!
Полиция предупреждает: будьте внимательны!
Фальшивомонетчики не дремлют. Как рассказали в
По словам экспертов, необходимо обращать пристальное внимание на возможные признаки поддельных денег: краску, наличие защитной полоски и водяных знаков. Если обнаружили подделку, бегом в полицию. Ведь попытка сбыта таких купюр может и для вас обернуться уголовным преследованием — она расценивается, как участие в преступлении, даже если к иготовлению фальшивки человек не имеет отношения. А вот заявление об обнаружении такой купюры полностью освобождает от ответственности перед законом. Будьте внимательны!