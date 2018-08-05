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09:47 (мск), источник: Newslab.ru

Канский пенсионер лишился 700 тысяч, поверив в звонки из Генпрокуратуры и Центробанка

Он перевел деньги мошенницам, надеясь получить обещанную компенсацию за некачественные БАДы.

Источник: Агентство «Москва»

Канские полицейские устанавливают личность злоумышленниц, которые обманным путем завладели деньгами 77-летнего местного жителя. Он перевел мошенникам свои сбережения, надеясь получить обещанную ими компенсацию за некачественные БАДы.

На сотовый телефон пострадавшего позвонила якобы представитель Генеральной прокуратуры из Москвы и заявила, что по решению суда мужчине должны выплатить компенсацию в 550 тысяч рублей за купленные им биологические активные добавки, которые в настоящее время признаны контрафактом.

«Так как житель Канска действительно в 2014 году в целях лечения хронического заболевания выписывал БАДы, он поверил звонившей, а также далее связавшейся с ним по ее поручению сотруднице Центробанка. Работник “финансового учреждения” в течение двух недель под различными предлогами — оформления ячейки в банке, страховки, сокращения сроков перечисления выплаты и других причин — просила мужчину через электронные платежные системы перевести определенные суммы деньги на имена разных людей. Пенсионер сделал 6 переводов на общую сумму 670 тысяч рублей, после чего злоумышленницы перестали выходить с ним на связь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159.3). Злоумышленницам грозит до 6 лет колонии, но их еще предстоит найти. Сейчас полицейские пытаются выяснить, где те обналичили похищенные сбережения доверчивого пенсионера.

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