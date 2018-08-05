Канский пенсионер лишился 700 тысяч, поверив в звонки из Генпрокуратуры и Центробанка

Источник: Агентство «Москва»

Канские полицейские устанавливают личность злоумышленниц, которые обманным путем завладели деньгами 77-летнего местного жителя. Он перевел мошенникам свои сбережения, надеясь получить обещанную ими компенсацию за некачественные БАДы.

На сотовый телефон пострадавшего позвонила якобы представитель Генеральной прокуратуры из Москвы и заявила, что по решению суда мужчине должны выплатить компенсацию в 550 тысяч рублей за купленные им биологические активные добавки, которые в настоящее время признаны контрафактом.

«Так как житель Канска действительно в 2014 году в целях лечения хронического заболевания выписывал БАДы, он поверил звонившей, а также далее связавшейся с ним по ее поручению сотруднице Центробанка. Работник “финансового учреждения” в течение двух недель под различными предлогами — оформления ячейки в банке, страховки, сокращения сроков перечисления выплаты и других причин — просила мужчину через электронные платежные системы перевести определенные суммы деньги на имена разных людей. Пенсионер сделал 6 переводов на общую сумму 670 тысяч рублей, после чего злоумышленницы перестали выходить с ним на связь», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.