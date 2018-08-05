Канский пенсионер лишился 700 тысяч, поверив в звонки из Генпрокуратуры и Центробанка
Он перевел деньги мошенницам, надеясь получить обещанную компенсацию за некачественные БАДы.
Он перевел деньги мошенницам, надеясь получить обещанную компенсацию за некачественные БАДы.
Канские полицейские устанавливают личность злоумышленниц, которые обманным путем завладели деньгами 77-летнего местного жителя. Он перевел мошенникам свои сбережения, надеясь получить обещанную ими компенсацию за некачественные БАДы.
На сотовый телефон пострадавшего позвонила якобы представитель Генеральной прокуратуры из Москвы и заявила, что по решению суда мужчине должны выплатить компенсацию в 550 тысяч рублей за купленные им биологические активные добавки, которые в настоящее время признаны контрафактом.
«Так как житель Канска действительно в 2014 году в целях лечения хронического заболевания выписывал БАДы, он поверил звонившей, а также далее связавшейся с ним по ее поручению сотруднице Центробанка. Работник “финансового учреждения” в течение двух недель под различными предлогами — оформления ячейки в банке, страховки, сокращения сроков перечисления выплаты и других причин — просила мужчину через электронные платежные системы перевести определенные суммы деньги на имена разных людей. Пенсионер сделал 6 переводов на общую сумму 670 тысяч рублей, после чего злоумышленницы перестали выходить с ним на связь», — рассказали в
В настоящее время по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159.3). Злоумышленницам грозит до 6 лет колонии, но их еще предстоит найти. Сейчас полицейские пытаются выяснить, где те обналичили похищенные сбережения доверчивого пенсионера.