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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибирячку могут оштрафовать на полмиллиона рублей за прописку в своей квартире иностранки

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Источник: Комсомольская правда

Расследование уголовного дела о фиктивной прописке завершено в Усолье-Сибирском. Обвиняемой стала хозяйка одной из квартир, которая, по версии полицейских, обманула сотрудников отдела миграции.

Женщина, заведомо зная, что гостья из ближнего зарубежья не будет проживать по ее адресу, предоставила в отдел миграции недостоверные сведения. В итоге иностранку поставили на учет, а ночевала она совсем в другой квартире. Однако позже об этом стало известно стражам порядка.

— По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа в сумме до 500 тысяч рублей.

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