Сибирячку могут оштрафовать на полмиллиона рублей за прописку в своей квартире иностранки

Источник: Комсомольская правда

Расследование уголовного дела о фиктивной прописке завершено в Усолье-Сибирском. Обвиняемой стала хозяйка одной из квартир, которая, по версии полицейских, обманула сотрудников отдела миграции.

Женщина, заведомо зная, что гостья из ближнего зарубежья не будет проживать по ее адресу, предоставила в отдел миграции недостоверные сведения. В итоге иностранку поставили на учет, а ночевала она совсем в другой квартире. Однако позже об этом стало известно стражам порядка.