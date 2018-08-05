Сибирячку могут оштрафовать на полмиллиона рублей за прописку в своей квартире иностранки
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
Расследование уголовного дела о фиктивной прописке завершено в
Женщина, заведомо зная, что гостья из ближнего зарубежья не будет проживать по ее адресу, предоставила в отдел миграции недостоверные сведения. В итоге иностранку поставили на учет, а ночевала она совсем в другой квартире. Однако позже об этом стало известно стражам порядка.
— По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», — сообщили в