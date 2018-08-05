Нетрезвый капитан из России посадил корабль на мель у берегов Швеции

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт, при задержании у моряка был обнаружен российский паспорт.
«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения», — добавил он. Судебное слушание по этому делу пройдет не позднее 7 августа.
Уточняется, что зарегистрированное на Карибских островах грузовое судно BBC Lagos перевозило 5 тыс. т пшеницы из Литвы в Испанию. Судно село на мель в пятницу, 3 августа, недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.