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08:44 (мск), источник: Известия

Нетрезвый капитан из России посадил корабль на мель у берегов Швеции

Капитан сухогруза BBC Lagos, находясь в нетрезвом состоянии, посадил судно на мель у берегов Швеции.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт, при задержании у моряка был обнаружен российский паспорт.

«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения», — добавил он. Судебное слушание по этому делу пройдет не позднее 7 августа.

Уточняется, что зарегистрированное на Карибских островах грузовое судно BBC Lagos перевозило 5 тыс. т пшеницы из Литвы в Испанию. Судно село на мель в пятницу, 3 августа, недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции.

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