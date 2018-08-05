Александр Усс выразил соболезнования семьям погибших в крушении МИ-8 под Игаркой
Глава Красноярского края заверил, что людям будет оказана вся возможная поддержка.
Глава Красноярского края заверил, что людям будет оказана вся возможная поддержка.
После катастрофы МИ-8 под Игаркой на место трагедии срочно прибыл врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Напомним, утром 4 августа почти в километре от производственной площадки компании «Ванкор» на высоте 100 метров не смогли разминуться два вертолета авиакомпании «Utair». Одна из машин задела винтами тросс с грузом, прицепленный к другой. В итоге, МИ-8 с полными баками топлива рухнул. В катастрофе погибли 18 человек — 15
— На севере Красноярского края произошло трагическое событие — погибли 18 человек. Мной создан оперативный штаб для ликвидации последствий этого происшествия. Опознание тел погибших пройдет в Красноярске, и семьи родных и близких получат компенсации из разных источников, в том числе, и из бюджета края. Я выражаю свои глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, — сказал Александр Усс.
Добавим, что понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура.