Драка в Усолье-Сибирском: один из мужчин угрожал обрезом ружья
Он успел скрыться до приезда полицейских, однако ненадолго.
Он успел скрыться до приезда полицейских, однако ненадолго.
Уголовное дело о незаконном хранении оружия, которое возбудили против 35-летнего жителя
В начале июля 2018 года он стал участником драки на берегу Ангары. Местные жители вызвали полицию, услышав шум и крики. Стражи порядка у речки застали троих мужчин с ушибами и ссадинами.
— В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемого и задержали его, и изъяв у того оружие, — сообщили в
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Сибиряку грозит от трех о пяти лет колонии.