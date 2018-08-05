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09:52 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте в гребном канале утонул 5-летний ребенок

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 4 августа в гребном канале утонул пятилетний ребенок. Об этом сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла вечером 4 августа. «Примерно в 21:00 на пляже вблизи Гребного канала в Бресте местные жители, мужчина и женщина, обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля зрения у водоема. Примерно в это же время тело ребенка было извлечено из воды одним из отдыхающих», — написал Дмитрий Иванюк. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не дали.

По данному факту проводится проверка.

Официальный представитель Следственного комитета призвал взрослых не терять бдительности во время отдыха на водоемах, контролировать местонахождение детей и не отпускать их одних гулять вблизи воды.

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