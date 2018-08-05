В Бресте в гребном канале утонул 5-летний ребенок

Трагедия произошла вечером 4 августа. «Примерно в 21:00 на пляже вблизи Гребного канала в Бресте местные жители, мужчина и женщина, обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля зрения у водоема. Примерно в это же время тело ребенка было извлечено из воды одним из отдыхающих», — написал Дмитрий Иванюк. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не дали.