Молдавская бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца: «Мой зять был маньяком, он 20 лет бил мою дочь и угрожал детям, что убьет ее!»

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На столе в приднестровской квартире, в которой живет бабушка (по маме) троих сестер Хачатурян, корвалол и валерианка. На стене — рамки с фотографиями дочери Аурелии, внука Сережи и внучек, которые сейчас на скамье подсудимых — Кристины, Ангелины и Марии. Вся в слезах, уставшая от стресса, который длился 20 лет и закончился кошмаром, 61-летняя Лариса рассказывает, как узнала о случившемся.

— Мне дочь в понедельник на скайп позвонила. Смотрю, она плачет. Сразу подумала, что Сережка что-то натворил. Аурелия говорит: «Мама, возьми себя в руки, ты такое услышишь, но я тебя умоляю, возьми себя в руки, ты мне нужна. Девочки убили папу». Я упала без сознания, потом услышала, как она кричала: «Мама!», — рассказывает Лариса.

Она живет в Приднестровье. Вернулась сюда из Москвы 5 лет назад. Старшего сына Андрея Лариса Тодика родила в 1977 году, Аурелию Дундук — в 1979-м. Сын учился в Духовной семинарии в селе Кицканы, Слободзейского района. А она в начале 90-х, взяв дочь, которая тогда была в 9-м классе, уехала в Москву на заработки, как это делало большинство жителей Молдовы. Работала то на стройке, то в сфере торговли. Потом сильно заболела — отказали ноги. Вызвали в Москву сына. Так и стали они жить втроем на съемной московской квартире — Лариса и дети Аурелия и Андрей, которые подняли маму на ноги.

— Тогда мы работали на рынке «Динамо». Начали в 1994 году, а это случилось в 1996 году. Аурике (сокращенное имя от Аурелии — прим. авт.) было тогда 17 лет. Проезжает мимо «Мерседес», и он такой — моей дочери, пальцем поманил, мол, иди сюда. А я ему: «Давай-давай, прочь отсюда!», махнув рукой. Но он начал просить: «Ну, пожалуйста, я вас видел». Оказалось, что мы живем рядом. Я потом говорю: «Ладно, я так устала, что только языком могу шевелить, поедем». Дочка села спереди, я — сзади. Разговорились. Он говорил, что он большой человек и может помочь, если нам надо. Дал номер телефона, тогда сотовых у нас еще не было, — рассказывает Лариса. — Пожаловалась ему на то, что меня обманули, когда я из Молдовы в Москву привезла тонну яблок.

«Я во всем виновата»

— Получается, он вошел к вам доверие?

— Да нет. Он мне с самого начала не нравился. Я говорила дочке, что он ей не нужен, взгляд у него такой нехороший. Но это я виновата во всем. Как-то я вошла в ванную и увидела, что Аурелия сильно округлилась. Я начала дрожать, девочке 17 лет! Позвонила ему и говорю: «Ты знаешь?!» А он говорит: «Ничего не знаю». Я ему сказала: «Будь ты проклят!». Вот он и проклят… Потом, спустя какое-то время она мне рассказывала, что он ее брал силой с самого начала, бил.

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-И родился Сережа…

-Да, она родила Сережу, мы встретили ее из роддома вместе с Михаилом и всей его родней. Аурелия с ним тогда еще не жила, мы жили в нашей съемной квартире. Я накрыла на стол, отпраздновали, потом Михаил с родней уехали, а мы остались с ребенком. За квартиру он платил, за питание тоже. Но уже тогда он ее бил и издевался. А она скрывала от меня, потому что боялась его. Так мы жили год, а потом он их забрал в свой «табун». В его квартире жила вся его родня.

— И как складывалась там жизнь?

Жизнь? Мучения! Она скрывала от меня это, но я все чувствовала. Я не могла ей звонить, все было на прослушке. Мы очень редко общались. К тому времени мы переехали в другую квартиру. Он пришел с угрозами, что сожжет квартиру, которую мы снимали.

— Почему? У вас уже был конфликт?

Да. Он хотел, чтобы мы оставались все дураками, хотел, чтобы мы его боялись, а я не боялась. Он не разрешал ей делать аборты, чтобы получить квартиру! Она получила квартиру за детей, а он оформил все на себя! Сразу это сделал.

Я это говорю не для того, чтобы защитить своих девочек, а потому что это так — он мразь. И он никогда не был нормальным. Почему, раз все они были плохими, он не выгнал всех? Потому что хотел издеваться над девочками! Он маньяк, маньяк с пеленок! Кстати, он наркотики не употреблял, не пил, всегда себя берег! По санаториям ездил, говорил, что больной. А моя дочка четверых родила, одного за другим, и он ни разу не сказал: «иди в санаторий!». Дочка мне говорила, что вырастит дочек и больше не сможет так жить. Они ей даже поесть нормально не давали: поди, принеси!

«Кристина говорит “угу-угу”, как я могу ее бросить?!».

— Я когда приеду в Москву, пойду в больницу, где она когда-то лежала черная, избитая, возьму документы. Кристине, старшей девочке, тогда было 2 месяца. Я сказала Аурике: «Оставь детей, убеги!» А она мне: «Мама, как я могу их оставить? Кристина говорит “угу, угу”, я не могу бросить детей!».

Но 10 лет назад Аурелия все же приехала в Молдову?

Да, но не надолго. Она приехала с Сережей и все время плакала по девочкам. Вскоре уехала, вернулась к нему из-за детей.

— А Михаил сюда, в Молдову, когда-то приезжал?

Нет, что вы! Вся его родня знает нас, а моя родня — не знает никого. Он никому не разрешал приходить или встречаться. Подпольно к Аурелии раз пришла моя кума и моя подруга. Он называл меня проституткой, моего сына — другим плохим словом.

Он бандитом был настоящим. Оружие, наркотики. Он занимался этим! Я лично, лично видела как он передавал наркотики! Работы у него не было.

— Было хоть что-то хорошее в их жизни? Может, праздники, гости…

Только показушное. Все напоказ! В кафешках, на свадьбах, днях рождения все мужики говорили только про криминал. Он маньяк, пусть меня услышит весь мир!

— Почему он так плохо относился к сыну Сереже? Он к девочкам лучше относился?

К девочкам лучше относился, может, он педофил, не знаю! Он хотел быть царем в доме, к Сереже всегда плохо относился. Он в 16 лет ушел из дома, а до этого и на лестничной площадке спал и так далее. Когда они уезжали в Израиль, и я оставалась с детьми, они мне говорили: «ба, папа нам никогда ничего нормально не рассказывает, не объясняет, всегда только ругань».

— А почему он в школу девочек не пускал?

Чтобы синяков их не видели, думаю. Их даже Яна Рудковская хотела взять в шоу-бизнес, они девочки талантливые. Но он не разрешил, а старшую, Кристину, забрал из медицинского, якобы чтобы ребята не приставали.

— Почему они с Аурелией официально не были расписаны?

— А как квартиру тогда делить? Повенчались, даже я не знала, меня не звали. С религией у него тоже показуха всегда была. Входит в церковь, кидает деньги… А в Иерусалиме как-то так обматерил мою дочь, что его полиция задержала. Это, называется, он верит в бога? Мой сын как-то подарил ему вышитую дорогую икону, а он ее выбросил.

— Кстати, ваш сын, дядя девочек, ведь в Москве живет. Общался с ними?

Очень редко. Мы же — никто… Мы раз были в Ереване, когда Кристине год исполнился. Михаил кричал на Аурику: «Принеси быстро шампанское! Ты че, дура, не могла открыть?!» А его дядя встал и сказал: «Как тебе не стыдно? Она 4 детей родила, а ты так относишься к женщине».

— А с мамой Михаила вы когда-то в спокойной обстановке беседовали?

С кем говорить? Одни проклятия из ее рта. И жадная ужасно. В Ереване видела, как она разрезала матрас полный с деньгами. Им все мало было! Еще, еще!

— Вы обращались куда-то, когда вашу дочь избивали?

Да, я обращалась к участковым. У меня сохранились даже бумаги, покажу вам. Но они говорили, что не могут ничего против него сделать. Была в Тимерязовской прокуратуре. Жаловалась, а мне говорили оставить их в покое. Наверное, денег сунул.

— Когда вы видели девочек в последний раз?

Лет 6 назад. В подъездах прятались. А по скайпу говорили в феврале. Аурелия уже вернулась в Москву, и они мне позвонили. Я так переволновалась от радости, а девочки мне говорили: «Ба, успокойся!». Они очень меня любят.

— Когда вы жили в Москве, как часто с ними встречались?

Редко. Они боялись. В подъезде видеокамеры. Прятались в чужих подъездах, в Макдональдсе были вместе. Я приходила к ним, когда он в церковь по воскресеньям ходил, узнавала время, и когда в Израиль уезжал.

Мама боялась за девочек, девочки — за маму.

— Как вы думаете, почему они не пытались бежать раз так ужасно все было?

Он угрожал им мамой. Говорил, что убьет ее. И они говорили ей лучше уйти. Видите, получается, она боялась за их судьбу, а они — за ее. Они все видели, как он над ней издевался.

— Три года назад она снова приехала в Молдову и опять уехала?

Приехала, да. Год ухаживала за стариком в Бендерах. И всегда хотела к девочкам. По телефону с ними не могла общаться. По скайпу за год только раз смогла. Плакала каждую ночь, просила меня убрать фотографии девочек.

Сергея сейчас, наверное, тоже обрабатывает семья Михаила. Я ему звонила по скайпу, не отвечает. Наверное, угрожают.

— Расскажите, какие по характеру Кристина, Ангелина и Мария?

Они спокойные все, с добрым сердцем. Я приходила к ним, приносила угощения, а они говорили: «Ба, не надо, ты и так работаешь много, не надо у нас есть».

Я жалею, что не настояла, чтобы мы пошли на «Пусть говорят». Я хотела, чтобы они рассказали обо всех издевательствах, а Аурика говорила, что девочки боятся, стесняются, что все их увидят. И вот, сейчас все увидели…

Они в Молдове когда-то были?

Нет, ни разу. Не позволил.