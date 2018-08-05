Спасатели ведут поиски утонувших людей в трех регионах
На окраине Капшагай в Капшагайском водохранилище, силами спасателей проводятся поиски мужчины 1993 года рождения, который предположительно в утонул во время рыбалки, сообщает
На окраине Капшагай в Капшагайском водохранилище, силами спасателей проводятся поиски мужчины 1993 года рождения, который предположительно в утонул во время рыбалки, сообщает
В Туркестанской области в поливном канале «Куркелес» силами спасателей проводятся поиски мальчика 2014 года рождения, который 3 августа, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в канал и утонул. В СКО на базе отдыха «Солнечный VIP», силами спасателей проводятся поиски мужчины 1963 года рождения, который предположительно утонул во время купания.
В Павлодарской области в реке Усолка, силами спасателей спасены молодые люди 2003 г. р. и 2004 г.р., которые самостоятельно не смогли доплыть до берега во время купания. Пострадавшим оказана психологическая помощь на месте.