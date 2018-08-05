Сотрудники ГИЧС отправились в Калугу за телами граждан Молдовы, погибших в страшном ДТП

Микроавтобус, в котором находились наши граждане, накануне столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Всего в ДТП погибли восемь человек. Есть пострадавшие: семеро мужчин и женщина. Все они тоже граждане нашей страны. Им от 19-ти до 47 лет. Премьер-министр Павел Филип обратился к представителям молдавского посольства в Москве проследить за состоянием раненых, и в случае ухудшения их состояния запросить нашу генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям перевезти их в Молдову.



«У нас есть медоборудование, необходимое для сопровождения пострадавших, если это будет необходимо. Будем сопровождать раненых либо на поезде Москва-Кишинев, либо повезем их спецмашинами Смурд», — заявил замглавы управления ГИЧС Виталий Мутаф.



«Мы проконсультируемся с российскими врачами и потом примем решение, когда можно будет перевезти пострадавших в аварии», — cообщил глава управления ГИЧС Дмитрий Карасик.



Родные и близкие могут звонить на горячую линию посольства +792 99 64 90 79. Обращаться можно и на телефон доверия Инспекции по чрезвычайным ситуациям 022 78 50 32.