Сотрудники ГИЧС отправились в Калугу за телами граждан Молдовы, погибших в страшном ДТП
Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в аварии в Калужской области России, привезут на родину. Расходы возьмет на себя правительство.
Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в аварии в Калужской области России, привезут на родину. Расходы возьмет на себя правительство.
«Четверо моих коллег, офицеры Генинспекции по чрезвычайным ситуациям, поехали в Калужскую область, чтобы решить два важных вопроса: первый — о репатриации тел шести погибших граждан Молдовы. И второй — о возвращении на родину восьми пострадавших в аварии», — cказала
Микроавтобус, в котором находились наши граждане, накануне столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Всего в ДТП погибли восемь человек. Есть пострадавшие: семеро мужчин и женщина. Все они тоже граждане нашей страны. Им от 19-ти до 47 лет.
«У нас есть медоборудование, необходимое для сопровождения пострадавших, если это будет необходимо. Будем сопровождать раненых либо на поезде
«Мы проконсультируемся с российскими врачами и потом примем решение, когда можно будет перевезти пострадавших в аварии», — cообщил глава управления ГИЧС Дмитрий Карасик.
Родные и близкие могут звонить на горячую линию посольства +792 99 64 90 79. Обращаться можно и на телефон доверия Инспекции по чрезвычайным ситуациям 022 78 50 32.