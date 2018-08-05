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10:29 (мск), источник: Publika.md

Сотрудники ГИЧС отправились в Калугу за телами граждан Молдовы, погибших в страшном ДТП

Тела шестерых граждан Молдовы, погибших в аварии в Калужской области России, привезут на родину. Расходы возьмет на себя правительство.

Источник: Publika.md

«Четверо моих коллег, офицеры Генинспекции по чрезвычайным ситуациям, поехали в Калужскую область, чтобы решить два важных вопроса: первый — о репатриации тел шести погибших граждан Молдовы. И второй — о возвращении на родину восьми пострадавших в аварии», — cказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

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Микроавтобус, в котором находились наши граждане, накануне столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком. Всего в ДТП погибли восемь человек. Есть пострадавшие: семеро мужчин и женщина. Все они тоже граждане нашей страны. Им от 19-ти до 47 лет. Премьер-министр Павел Филип обратился к представителям молдавского посольства в Москве проследить за состоянием раненых, и в случае ухудшения их состояния запросить нашу генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям перевезти их в Молдову.

«У нас есть медоборудование, необходимое для сопровождения пострадавших, если это будет необходимо. Будем сопровождать раненых либо на поезде Москва-Кишинев, либо повезем их спецмашинами Смурд», — заявил замглавы управления ГИЧС Виталий Мутаф.

«Мы проконсультируемся с российскими врачами и потом примем решение, когда можно будет перевезти пострадавших в аварии», — cообщил глава управления ГИЧС Дмитрий Карасик.

Родные и близкие могут звонить на горячую линию посольства +792 99 64 90 79. Обращаться можно и на телефон доверия Инспекции по чрезвычайным ситуациям 022 78 50 32.

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