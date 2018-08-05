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10:31 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП под Калугой, где погибли граждане Молдовы: открыто уголовное дело

В региональном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после смертельной аварии в Калужской области.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. По факту аварии в Калужской области, где погибли восемь человек, в том числе шестеро граждан Молдовы, а еще восемь получили травмы, открыто уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили в УМВД России по Калужской области.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 ст. 264 УК РФ “Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств”, а именно — нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 «Украина». По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

В сети позже опубликовали видеозапись момента аварии.

Информации о жертвах и пострадавших в ДТП практически нет. Официально власти РМ сообщили только, что раненые граждане Молдовы — люди в возрасте от 19 до 47 лет.

Вечером в субботу, в 17.30, группа офицеров Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы отправилась в Калужскую область. Они займутся процедурой репатриации тел погибших, а также помогут раненым.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр страны Павел Филип выразили соболезнования семья погибших.

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