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10:32 (мск), источник: Publika.md

Трагедия в Штефан-Водэ: Парень с девушкой погибли в автокатастрофе

Автокатастрофа возле села Талмаз района Штефан-Водэ. Машина, которая ехала на высокой скорости, перевернулась. Два пассажира — парень и девушка, погибли на месте. 22-летний водитель получил серьезные травмы.

Источник: Publika.md

От удара машина загорелась, однако очевидцы аварии успели вытащить из салона пострадавшего и тела погибших до того, как пламя разгорелось.

По предварительной версии полиции, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением, превысив скорость. Ведется следствие.

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