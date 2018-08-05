Трагедия в Штефан-Водэ: Парень с девушкой погибли в автокатастрофе
Автокатастрофа возле села Талмаз района
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Автокатастрофа возле села Талмаз района
От удара машина загорелась, однако очевидцы аварии успели вытащить из салона пострадавшего и тела погибших до того, как пламя разгорелось.
По предварительной версии полиции, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением, превысив скорость. Ведется следствие.