Трагедия в Штефан-Водэ: Парень с девушкой погибли в автокатастрофе

От удара машина загорелась, однако очевидцы аварии успели вытащить из салона пострадавшего и тела погибших до того, как пламя разгорелось.



По предварительной версии полиции, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением, превысив скорость. Ведется следствие.