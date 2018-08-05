Под Волгоградом внедорожник сбил пожилую женщину

В 12.32 56-летний водитель, следовавший на автомобиле «Митсубиси Паджеро Спорт 3» по ул. Ленина в городе Суровикино, напротив дома № 98 на пешеходном переходе не пропустил 65-летнюю женщину и совершил наезд на нее.