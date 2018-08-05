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11:41 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом внедорожник сбил пожилую женщину

ДТП с участием пешехода произошло накануне в Суровикинском районе Волгоградской области.

В 12.32 56-летний водитель, следовавший на автомобиле «Митсубиси Паджеро Спорт 3» по ул. Ленина в городе Суровикино, напротив дома № 98 на пешеходном переходе не пропустил 65-летнюю женщину и совершил наезд на нее.

— В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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