Под Волгоградом внедорожник сбил пожилую женщину
ДТП с участием пешехода произошло накануне в Суровикинском районе Волгоградской области.
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ДТП с участием пешехода произошло накануне в Суровикинском районе Волгоградской области.
В 12.32 56-летний водитель, следовавший на автомобиле «Митсубиси Паджеро Спорт 3» по ул. Ленина в городе Суровикино, напротив дома № 98 на пешеходном переходе не пропустил 65-летнюю женщину и совершил наезд на нее.
— В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу, — сообщили в