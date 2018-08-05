Транспортная полиция проверяет сообщение преподавателя ВШЭ об издевательствах

По словам Бродского, трое сотрудников полиции в штатском проводили его в отделение для проверки документов.

«В отделении я быстро понял, что никакой “проверки по компьютеру” не будет — меня привели в подвальное помещение и закрыли дверь на замок. Далее сотрудники уже в куда более грубой и угрожающей манере потребовали от меня вынуть из карманов личные вещи», — написал преподаватель на своей странице.

Сотрудники полиции, по словам потерпевшего, не предоставили понятых, заставили раздеться догола, сквернословили и запугивали задержанного. Не найдя ничего запрещенного, полицейские отпустили Бродского, который, придя домой, обратился на горячую линию МВД.