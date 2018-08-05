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13:33 (мск), источник: ТАСС

Транспортная полиция проверяет сообщение преподавателя ВШЭ об издевательствах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Преподаватель НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Владимир Бродский сообщил на своей странице в Facebook, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзала в Москве.

По словам Бродского, трое сотрудников полиции в штатском проводили его в отделение для проверки документов.

«В отделении я быстро понял, что никакой “проверки по компьютеру” не будет — меня привели в подвальное помещение и закрыли дверь на замок. Далее сотрудники уже в куда более грубой и угрожающей манере потребовали от меня вынуть из карманов личные вещи», — написал преподаватель на своей странице.

Сотрудники полиции, по словам потерпевшего, не предоставили понятых, заставили раздеться догола, сквернословили и запугивали задержанного. Не найдя ничего запрещенного, полицейские отпустили Бродского, который, придя домой, обратился на горячую линию МВД.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО ТАСС сообщили, что по сообщению преподавателя начата служебная проверка. «Мы начали проверку и в случае, если такой факт имел место, будут приняты соответствующие меры», — заявили в пресс-службе.

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25 января© Ньюстюб
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