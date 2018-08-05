В Молдове парень погиб после неудачного прыжка в бассейн
Трагедия случилась в субботу в Сороках.
Трагедия случилась в субботу в Сороках.
В субботу 18-летний парень погиб в Сороках после неудачного прыжка в бассейн. Его приятель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу — врачи спасают его жизнь, передает observatorul.md.
Как сообщают очевидцы, трагедия случилась спонтанно, а в месте, куда прыгали молодые люди, — глубоко.
Пострадавшему — 15 лет, он сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы.