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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове парень погиб после неудачного прыжка в бассейн

Трагедия случилась в субботу в Сороках.

Источник: Комсомольская правда

В субботу 18-летний парень погиб в Сороках после неудачного прыжка в бассейн. Его приятель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу — врачи спасают его жизнь, передает observatorul.md.

Как сообщают очевидцы, трагедия случилась спонтанно, а в месте, куда прыгали молодые люди, — глубоко.

Пострадавшему — 15 лет, он сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы.

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