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11:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

Семь человек госпитализированы и один погиб после ДТП на трассе Челны — Альметьевск

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Семь человек госпитализированы и один погиб после ДТП на трассе Челны — Альметьевск, сообщили пользователи социальных сетей.

Сообщается, что водитель «Киа» потерял управление, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с идущим навстречу авто.

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