Семь человек госпитализированы и один погиб после ДТП на трассе Челны — Альметьевск
(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Семь человек госпитализированы и один погиб после ДТП на трассе Челны — Альметьевск, сообщили пользователи социальных сетей.
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(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Семь человек госпитализированы и один погиб после ДТП на трассе Челны — Альметьевск, сообщили пользователи социальных сетей.
Сообщается, что водитель «Киа» потерял управление, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с идущим навстречу авто.