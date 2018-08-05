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11:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Забытый во Внуково багаж вернули в Краснодар

Багаж пассажиров рейса А4 302, летевших из московского Внукова в Краснодар, доставили в аэропорт Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, вечером 4 августа свои вещи по прилету получили только владельцы негабаритного багажа. Как оказалось, в самолет просто не загрузили багаж. Об этом пассажирам сообщили во время посадки. Среди «счастливчиков» оказалась и музыкальная группа «Эйкумена», которая сообщила об инциденте в соцсетях.

— Прилетели в Краснодар, чтобы оттуда поехать на фестиваль в Тамань. Мы-то прибыли, а вот наш багаж — нет. Все инструменты, палатки и так далее. Причем потеряли не только наши вещи, а вообще всех, кто летел этим самолетом, — рассказали в соцсетях участники группы.

По одной из версий, в аэропорту Внуково произошел технической сбой. Нарушилась сортировка багажа, поэтому вещи не были отправлены.

К счастью, пассажирам долго тосковать по чемоданам не пришлось.

— Весь багаж уже доставили в аэропорт Краснодара, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в авиакомпании.

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