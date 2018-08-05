Забытый во Внуково багаж вернули в Краснодар
Багаж пассажиров рейса А4 302, летевших из московского Внукова в Краснодар, доставили в аэропорт Краснодара.
Багаж пассажиров рейса А4 302, летевших из московского Внукова в Краснодар, доставили в аэропорт Краснодара.
Напомним, вечером 4 августа свои вещи по прилету получили только владельцы негабаритного багажа. Как оказалось, в самолет просто не загрузили багаж. Об этом пассажирам сообщили во время посадки. Среди «счастливчиков» оказалась и музыкальная группа «Эйкумена», которая сообщила об инциденте в соцсетях.
— Прилетели в Краснодар, чтобы оттуда поехать на фестиваль в Тамань.
По одной из версий, в аэропорту Внуково произошел технической сбой. Нарушилась сортировка багажа, поэтому вещи не были отправлены.
К счастью, пассажирам долго тосковать по чемоданам не пришлось.
— Весь багаж уже доставили в аэропорт Краснодара, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в авиакомпании.