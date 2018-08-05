Ребенок и несколько мужчин утонули в водоемах Казахстана

4-летний малыш утонул в канале «Куркелес» в Туркестанской области. Трагедия произошла в пятницу 3 августа. Поиски тела ребенка ведутся до сих пор. Отмечается, что мальчик был без присмотра взрослых. Молодой человек 1993 года рождения мог утонуть в Капчагайском водохранилище во время рыбной ловли. Поисковая операция ведется на окраине города Капчагай. Спасатели СКО ищут тело утонувшего в озере Имантау 55-летнего мужчины.