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12:38 (мск), источник: Nur.kz

Ребенок и несколько мужчин утонули в водоемах Казахстана

Сразу несколько жизней унесла стихия в РК. Трагедии произошли в Алматинской области, СКО и Туркестанской области, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КЧС МВД РК.

Источник: Nur.kz

4-летний малыш утонул в канале «Куркелес» в Туркестанской области. Трагедия произошла в пятницу 3 августа. Поиски тела ребенка ведутся до сих пор. Отмечается, что мальчик был без присмотра взрослых. Молодой человек 1993 года рождения мог утонуть в Капчагайском водохранилище во время рыбной ловли. Поисковая операция ведется на окраине города Капчагай. Спасатели СКО ищут тело утонувшего в озере Имантау 55-летнего мужчины.

Еще одной трагедии удалось избежать в Павлодарской области. Ребят 15 и 14 лет, которые начали тонуть в реке Усолка удалось спасти. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

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