Ребенок и несколько мужчин утонули в водоемах Казахстана
Сразу несколько жизней унесла стихия в РК. Трагедии произошли в Алматинской области, СКО и Туркестанской области, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КЧС МВД РК.
Сразу несколько жизней унесла стихия в РК. Трагедии произошли в Алматинской области, СКО и Туркестанской области, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КЧС МВД РК.
4-летний малыш утонул в канале «Куркелес» в Туркестанской области. Трагедия произошла в пятницу 3 августа. Поиски тела ребенка ведутся до сих пор. Отмечается, что мальчик был без присмотра взрослых. Молодой человек 1993 года рождения мог утонуть в Капчагайском водохранилище во время рыбной ловли. Поисковая операция ведется на окраине города Капчагай. Спасатели СКО ищут тело утонувшего в озере Имантау 55-летнего мужчины.
Еще одной трагедии удалось избежать в Павлодарской области. Ребят 15 и 14 лет, которые начали тонуть в реке Усолка удалось спасти. Пострадавшим оказали необходимую помощь.