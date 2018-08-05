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12:29 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре столкнулись такси и легковушка, один из водителей погиб

ДТП произошло 5 августа в 5:10 на улице 1 Мая.

Автомобиль такси марки Datsun двигался по улице 1 Мая со стороны 40 лет Победы в направлении Черкасской. Напротив дома № 153 он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21104. В результате ДТП 20-летний водитель отечественной легковушки погиб от полученных травм, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Пассажиры в обоих автомобилях пострадали, их госпитализировали.

Во время загрузки произошла ошибка.
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