В Краснодаре столкнулись такси и легковушка, один из водителей погиб
ДТП произошло 5 августа в 5:10 на улице 1 Мая.
ДТП произошло 5 августа в 5:10 на улице 1 Мая.
Автомобиль такси марки Datsun двигался по улице 1 Мая со стороны 40 лет Победы в направлении Черкасской. Напротив дома № 153 он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21104. В результате ДТП 20-летний водитель отечественной легковушки погиб от полученных травм, рассказала
Пассажиры в обоих автомобилях пострадали, их госпитализировали.