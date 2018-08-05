МЧС: В Сочи нашли тело 4-летней девочки, которую унесло течением реки

В пятницу в районе села Пластунка четверых человек унесло потоком реки. Двоим — мужчине и женщине — в итоге удалось выбраться. По предварительным данным, местный мужчина, иногородние мама и двое детей (4 и 15 лет) решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились, и потоком воды их унесло. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.