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12:24 (мск), источник: Вести Сочи

МЧС: В Сочи нашли тело 4-летней девочки, которую унесло течением реки

По сообщениям сотрудников МЧС, тело 4-летней девочки нашли около 11 утра. Так завершилась поисковая операция, которая продолжалась с вечера пятницы и в которой были задействованы более 400 человек.

Тело было обнаружено в море, в районе пляжа «73-ий километр» на расстоянии 500 метров от берега.

В пятницу в районе села Пластунка четверых человек унесло потоком реки. Двоим — мужчине и женщине — в итоге удалось выбраться. По предварительным данным, местный мужчина, иногородние мама и двое детей (4 и 15 лет) решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились, и потоком воды их унесло. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.

Накануне утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе водозабора было обнаружено тело погибшего подростка.

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