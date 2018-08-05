Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами

«Наша операция заключалась в том, чтобы два дрона, начиненные С4, долетели до президентской ложи. Снайперы почетного караула сбили их до достижения цели», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению группировки, целью покушения было показать уязвимость правительства. «Фланелевые солдаты» обещают, что подготовят новые атаки. «Она [цель] не была достигнута сегодня, но это вопрос времени», — подчеркивается в публикации.

Как пишет Assosiated Press, спецслужбы уже арестовали несколько человек, причастных к покушению. Сам Мадуро возложил ответственность на колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса и крайне правые радикальные группировки Венесуэлы.

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По данным Reuters, группировка «Фланелевые солдаты» существует с 2014 года. Своей целью она называет объединение всех венесуэльских «групп сопротивления», выступающих против действующего режима.