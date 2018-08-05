Рейсовый автобус из Свердловской области попал в массовое ДТП, один человек погиб
Под Уфой утром 5 августа произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110, асфальтоукладчика и рейсового автобуса, который ехал из Свердловской области.
Под Уфой утром 5 августа произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110, асфальтоукладчика и рейсового автобуса, который ехал из Свердловской области.
Как сообщает ТАСС, авария произошла на 1470-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. По данным автоинспекторов, водитель ВАЗа столкнулся с автобусом MAN. От удара автобус отнесло на припаркованный асфальтоукладчик. Легковой автомобиль после ДТП загорелся. В результате аварии погиб предполагаемый виновник аварии. От ВАЗ-2110, по словам очевидцев, осталась практически груда обломков.
В MAN на тот момент находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, рейсовый автобус ехал из Екатеринбурга в