Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пахло алкоголем»: сбившая ребенка беременная была пьяна - СМИ
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео
За что бьют в Турции российских туристов
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Хоккеист США на тракторе высмеял санкции против РФ
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Порошенко: РФ разрушила экономический потенциал Крыма и Донбасса
В тюрьмах ДНР нашли воевавших за ДНР россиян
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
15:13 (мск), источник: ЕАН

Рейсовый автобус из Свердловской области попал в массовое ДТП, один человек погиб

Под Уфой утром 5 августа произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110, асфальтоукладчика и рейсового автобуса, который ехал из Свердловской области.

Как сообщает ТАСС, авария произошла на 1470-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. По данным автоинспекторов, водитель ВАЗа столкнулся с автобусом MAN. От удара автобус отнесло на припаркованный асфальтоукладчик. Легковой автомобиль после ДТП загорелся. В результате аварии погиб предполагаемый виновник аварии. От ВАЗ-2110, по словам очевидцев, осталась практически груда обломков.

В MAN на тот момент находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, рейсовый автобус ехал из Екатеринбурга в Соль-Илецк.

Все новости региона
 «Город без наркотиков» отметит 20-летний
Евгений Куйвашев готовится к «Тур де
Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД РФ
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
Президента Венесуэлы пытались убить взрывающимися дронами
В Германии стала задыхаться рыба
Заплати 4%. ФНС определилась с размером ставки для самозанятых
В Вологде «побег» малыша в подгузниках из детсада попал на видео
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь