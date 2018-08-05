Рейсовый автобус из Свердловской области попал в массовое ДТП, один человек погиб

Как сообщает ТАСС, авария произошла на 1470-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. По данным автоинспекторов, водитель ВАЗа столкнулся с автобусом MAN. От удара автобус отнесло на припаркованный асфальтоукладчик. Легковой автомобиль после ДТП загорелся. В результате аварии погиб предполагаемый виновник аварии. От ВАЗ-2110, по словам очевидцев, осталась практически груда обломков.