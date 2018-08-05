Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Богдан Зумбряну рассказал Sputnik о самом необычном случае взяточничества, с которым ему пришлось столкнуться по долгу службы, а также назвал самую большую сумму взятки в Молдове.

«Самая необычная взятка была у замминистра социального обеспечения и труда — две бутылки шампанского и три коробки конфет. Это произошло где-то в начале нулевых. Я лично принимал участие в задержании. В чем необычность этого случая? Такую взятку чиновник попросил у пожилого мужчины, чья пенсия была в два раза меньше, чем стоил весь этот набор», — сказал Зумбряну.

Читайте также Взяточник сжег деньги в надежде избежать наказания

По его словам, шампанское и конфеты госслужащий попросил за путевки в Вадул луй Водэ.

«То есть эта коррупция исходя из статуса чиновника вроде бы большая, но по сумме — маленькая, а по тому, за что просилась эта взятка, — это просто бессовестная коррупция. Да, это был первый чиновник такого уровня, которого мы задержали», — добавил глава НАЦ.

Что касается самой большой взятки в Молдове, Зумбряну отметил, что проходили разные суммы.

«Была взятка и в 500 тысяч долларов. Но все-таки самая большая, как все знают, это взятка бывшему премьер-министру Молдовы Филату», — пояснил собеседник.