Чиновника в Павлодарской области оштрафовали по коррупционной статье
Больше миллиона тенге в течение месяца должен выплатить бывший руководитель отдела архитектуры и строительства Павлодарского района, передает pavlodartoday.kz.
Больше миллиона тенге в течение месяца должен выплатить бывший руководитель отдела архитектуры и строительства Павлодарского района, передает pavlodartoday.kz.
30-летний чиновник хотел получить вознаграждение за помощь в оформлении документов. Асхат Рамазанов был задержан в ходе негласных следственных действий на стоянке акимата Павлодарского района. Он положил себе в карман 200 тысяч тенге. Заработок удалось получить от представителя одного из крестьянских хозяйств Черноярки, у которого истек срок аренды на земельный участок.
«Для решения вопроса по оформлению земельных участков необходимо подписать акт выбора земельного участка, утверждаемого им же, а также оказать содействие в продвижении и ускорении документов в других инстанциях, для чего ему необходимо передать ему денежные средства в сумме 400 тыс тенге, по 200 тыс за каждый земельный участок», — сообщила Айна Токтарова, государственный обвинитель.
Очередной судебный процесс решили провести нестандартно.
В ходе следствия