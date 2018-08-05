Чиновника в Павлодарской области оштрафовали по коррупционной статье

Источник: Newtimes.kz

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30-летний чиновник хотел получить вознаграждение за помощь в оформлении документов. Асхат Рамазанов был задержан в ходе негласных следственных действий на стоянке акимата Павлодарского района. Он положил себе в карман 200 тысяч тенге. Заработок удалось получить от представителя одного из крестьянских хозяйств Черноярки, у которого истек срок аренды на земельный участок.

«Для решения вопроса по оформлению земельных участков необходимо подписать акт выбора земельного участка, утверждаемого им же, а также оказать содействие в продвижении и ускорении документов в других инстанциях, для чего ему необходимо передать ему денежные средства в сумме 400 тыс тенге, по 200 тыс за каждый земельный участок», — сообщила Айна Токтарова, государственный обвинитель.

Очередной судебный процесс решили провести нестандартно. Экс-руководителя судили в присутствии других чиновников. Однако до громкого приговора дело не дошло. Асхат Рамазанов заключил с прокурором процессуальное соглашение. Признал вину. Ему назначили штраф. Но размер высчитали не с двухсот тысяч, а только с пятидесяти.