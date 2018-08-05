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14:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Чиновника в Павлодарской области оштрафовали по коррупционной статье

Больше миллиона тенге в течение месяца должен выплатить бывший руководитель отдела архитектуры и строительства Павлодарского района, передает pavlodartoday.kz.

Источник: Newtimes.kz
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30-летний чиновник хотел получить вознаграждение за помощь в оформлении документов. Асхат Рамазанов был задержан в ходе негласных следственных действий на стоянке акимата Павлодарского района. Он положил себе в карман 200 тысяч тенге. Заработок удалось получить от представителя одного из крестьянских хозяйств Черноярки, у которого истек срок аренды на земельный участок.

«Для решения вопроса по оформлению земельных участков необходимо подписать акт выбора земельного участка, утверждаемого им же, а также оказать содействие в продвижении и ускорении документов в других инстанциях, для чего ему необходимо передать ему денежные средства в сумме 400 тыс тенге, по 200 тыс за каждый земельный участок», — сообщила Айна Токтарова, государственный обвинитель.

Очередной судебный процесс решили провести нестандартно. Экс-руководителя судили в присутствии других чиновников. Однако до громкого приговора дело не дошло. Асхат Рамазанов заключил с прокурором процессуальное соглашение. Признал вину. Ему назначили штраф. Но размер высчитали не с двухсот тысяч, а только с пятидесяти.

В ходе следствия экс-чиновник заявлял, что именно это сумма предназначалась для него. Остальные деньги дойти до адресатов не успели. Подсудимого пожизненно лишили права занимать государственные должности, имущество забирать не стали. Ему дали месяц на выплату миллионного штрафа.

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Чиновника в Павлодарской области оштрафовали по коррупционной статье
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