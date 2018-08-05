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15:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автобус загорелся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 августа

Автобус загорелся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 5 августа 2018 года. Согласно информации, 5 августа в 00:04 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании транспортного средства в Автозаводском районе. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекли девять человек и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются. В региональном управлении МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Как сообщалось ранее, автобус маршрута Т-7 загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде 7 мая, а также автобус Т-90 на Зеленском съезде — 28 марта.

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