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19:49 (мск), источник: Noi.md

ДТП в Унгенах: автомобиль заехал на детскую площадку (ФОТО)

26-летний водитель из Пырлицы, ехавший в село Тодирешты Унгенского района на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался на полной скорости в дерево на детской площадке.

К счастью, на момент аварии на площадке никого не было. В результате столкновения 50-летний пассажир — односельчанин водителя — получил перелом правой ноги. Водитель попросил провести экспертизу.

Национальная инспекция патрулирования напоминает, что несоблюдение скоростного режима может привести к очень серьезным последствиям, и даже к смертельному исходу.

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