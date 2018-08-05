ДТП в Унгенах: автомобиль заехал на детскую площадку (ФОТО)
26-летний водитель из Пырлицы, ехавший в село Тодирешты Унгенского района на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался на полной скорости в дерево на детской площадке.
26-летний водитель из Пырлицы, ехавший в село Тодирешты Унгенского района на повышенной скорости, не справился с управлением и врезался на полной скорости в дерево на детской площадке.
К счастью, на момент аварии на площадке никого не было. В результате столкновения 50-летний пассажир — односельчанин водителя — получил перелом правой ноги. Водитель попросил провести экспертизу.
Национальная инспекция патрулирования напоминает, что несоблюдение скоростного режима может привести к очень серьезным последствиям, и даже к смертельному исходу.