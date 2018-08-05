Полиция Испании сообщила о задержании «номера три» в иерархии «русской мафии»

Задержаны гражданин Армении, живший в Литве, и два гражданина Грузии. Агентсво «РИА Новости» со ссылкой на полицию приводит их инициалы —A.S., L.B. и I.P. Они были задержаны во время встречи, на которой обсуждали убийство члена конкурирующей группировки. Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В рамках операции Kus испанская полиция арестовала в 2018 году более 120 членов «русской мафии». Впоследствии выяснилось, что большинство из них — уроженцы Грузии и Армении.