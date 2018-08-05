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15:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Полиция Испании сообщила о задержании «номера три» в иерархии «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала в Марбелье в Андалусии трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с «российской мафией». Издание Sur называет их ворами в законе. Один из них рассматривается следователями как третий в иерархии русской мафии во всем мире, отмечает издание.

Задержаны гражданин Армении, живший в Литве, и два гражданина Грузии. Агентсво «РИА Новости» со ссылкой на полицию приводит их инициалы —A.S., L.B. и I.P. Они были задержаны во время встречи, на которой обсуждали убийство члена конкурирующей группировки. Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

В рамках операции Kus испанская полиция арестовала в 2018 году более 120 членов «русской мафии». Впоследствии выяснилось, что большинство из них — уроженцы Грузии и Армении.

Весной в Испании начались судебные слушания по другому делу «русской мафии». Его фигурантам вменяется отмывание денег через создание компаний, связанных с недвижимостью. Среди них, в частности, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Господин Резник приехал на слушания в Испании, чтобы доказать свою невиновность.

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6 февраля© Ньюстюб
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