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17:11 (мск), источник: БЕЛТА

Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу

В садовом товариществе «Восход» был обворован дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию. Неизвестный проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи.

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу, сообщают СМИ со ссылкой на Светлогорский РОСК.

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В садовом товариществе «Восход» был обворован дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию. Неизвестный проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи.

Через несколько дней потерпевший обратил внимание на опубликованное в СМИ объявление о продаже бензогенератора. Мужчина вместе с сотрудниками милиции отправился на встречу к продавцу. Хозяин опознал свое оборудование.

Подозреваемый, которым оказался 26-летний ранее судимый парень, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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