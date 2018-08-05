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20:02 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи объяснили, почему на ливневке, где погиб ребенок, не было решетки

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Ливневая канава в Сочи, в которую в пятницу упал и погиб мальчик, должна быть полностью открыта: наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом, сообщила пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

По словам пресс-службы администрации города, ливневая канава должна быть полностью открыта: наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом.

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву и его унесло в море. Бабушка ребёнка пыталась его спасти, но безуспешно. Спустя некоторое время его тело нашли в море.

По информации администрации города, при осмотре места происшествия выяснилось, что по улице Октябрьской в Лазаревском районе города Сочи еще в начале 1960-х годов проложили ливневые канавы — специальные гидросооружения для приема дождевых вод, которые представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка.

Сооружения должны быть полностью открыты, поскольку во время залповых тропических ливней, которые бывают в городе, решетки могут сорваться из-за потоков воды, объяснили в мэрии.

Также там добавили, что сорванная решетка может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Власти города подчеркнули, что ливневые канавы больше 50 лет эффективно принимают дождевые воды в горном поселке. По их словам, отсутствие ливневок может привести к затоплению либо смыву жилых домов и хозяйственных построек.

Отмечается, что при проектировке ещё в советское время специально было предусмотрено, что тротуар проходит только с одной стороны дороги, противоположной траншее.
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«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара, где упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчёркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей. К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии», — уточняет пресс-служба.

В воскресенье днем отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан. Администрация Сочи оказала всю необходимую помощь родственникам погибшего, добавили в муниципалитете.

Поиск детей, смытых рекой в Сочи, продолжаются
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