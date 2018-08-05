Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении транспортного самолета немецких войск времен Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении транспортного самолета немецких войск времен Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По предварительным данным, самолет «Юнкерс-52» (Junkers JU52 HB-HO) разбился в горной местности. На его борту были 17 пассажиров и три члена экипажа. Крушение произошло на высоте 2,5 километра, самолет ударился о склон горы вертикально и на высокой скорости. Сейчас причины авиакатастрофы выясняются, ведутся
Разбившийся самолет был построен в 1939 году, он принадлежал компании
Компания владеет тремя «Юнкерсами». Они используются для экскурсионных полетов над Альпами. Пилотируют их бывшие военные летчики.
«Юнкерс-52» — пассажирский и