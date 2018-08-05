Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии

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По предварительным данным, самолет «Юнкерс-52» (Junkers JU52 HB-HO) разбился в горной местности. На его борту были 17 пассажиров и три члена экипажа. Крушение произошло на высоте 2,5 километра, самолет ударился о склон горы вертикально и на высокой скорости. Сейчас причины авиакатастрофы выясняются, ведутся поисково-спасательные работы.

Разбившийся самолет был построен в 1939 году, он принадлежал компании JU-Air, которая входит в Ассоциацию друзей швейцарских ВВС.

Компания владеет тремя «Юнкерсами». Они используются для экскурсионных полетов над Альпами. Пилотируют их бывшие военные летчики.