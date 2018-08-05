Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Власти Египта попросили покинуть столицу дипломатов РФ» — СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
«Переплюнуть Волочкову»: Ксения Собчак села на шпагат
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа-турка
Жена убитого Хачатуряна: Не выходила из дома 5 лет
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии

В Швейцарии 20 человек погибли при крушении транспортного самолета немецких войск времен Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Источник: Reuters

По предварительным данным, самолет «Юнкерс-52» (Junkers JU52 HB-HO) разбился в горной местности. На его борту были 17 пассажиров и три члена экипажа. Крушение произошло на высоте 2,5 километра, самолет ударился о склон горы вертикально и на высокой скорости. Сейчас причины авиакатастрофы выясняются, ведутся поисково-спасательные работы.

Разбившийся самолет был построен в 1939 году, он принадлежал компании JU-Air, которая входит в Ассоциацию друзей швейцарских ВВС.

Читайте также
В Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»

Компания владеет тремя «Юнкерсами». Они используются для экскурсионных полетов над Альпами. Пилотируют их бывшие военные летчики.

«Юнкерс-52» — пассажирский и военно-транспортный самолет, который также пытались использовать в качестве бомбардировщика. Производился авиастроительной компанией Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG с 1932 по 1945 годы. Всего было выпущено почти пять тысяч машин. Во время Второй мировой войны «Юнкерс» был основным транспортником немецких ВВС. Кроме Германии и Швейцарии, их использовали Болгария и Финляндия.

В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой с 17 пассажирами
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост в МИД РФ
Трамп: полученные от пошлин деньги пойдут на погашение госдолга
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Германии стала задыхаться рыба
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь