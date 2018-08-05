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16:08 (мск), источник: Калининград.Ru

На Балтийской косе утонули два человека

В субботу, 4 августа, на Балтийской косе утонули два человека. Жителей региона призывают быть предельно осторожными во время отдыха на побережье.

Как сообщается на официальной странице администрации Балтийского района в соцсети Facebook, первый инцидент произошёл около 9:00, другой — во второй половине дня. Мужчинам было 36 и 50 лет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели жителей региона. Власти муниципалитета предупреждают, что отбойные течения опасны для жизни.

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