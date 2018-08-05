На Балтийской косе утонули два человека
В субботу, 4 августа, на Балтийской косе утонули два человека. Жителей региона призывают быть предельно осторожными во время отдыха на побережье.
В субботу, 4 августа, на Балтийской косе утонули два человека. Жителей региона призывают быть предельно осторожными во время отдыха на побережье.
Как сообщается на официальной странице администрации Балтийского района в соцсети Facebook, первый инцидент произошёл около 9:00, другой — во второй половине дня. Мужчинам было 36 и 50 лет.
В настоящее время выясняются все обстоятельства гибели жителей региона. Власти муниципалитета предупреждают, что отбойные течения опасны для жизни.