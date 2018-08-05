МВД Узбекистана проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи
В Ферганской области был избит врач скорой помощи родственниками пациента, скончавшегося до приезда бригады врачей.
В Ферганской области был избит врач скорой помощи родственниками пациента, скончавшегося до приезда бригады врачей.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. МВД Узбекистана проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи в Ферганской области родственниками скончавшегося пациента, сообщает
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«Министерство здравоохранения для применения законных мер по данному случаю обратилось в правоохранительные органы Ферганской области, по факту избиения врача скорой помощи ведется доследственная проверка», — уточнил РИА Новости представитель минздрава.
По предварительной информации, у врача диагностирована закрытая
По данным министерства, бригада скорой помощи прибыла по указанному адресу через шесть минут после того, как был принят вызов. В соответствии с нормативами минздрава, машины скорой помощи должны прибыть к месту вызова в течение 25 минут.