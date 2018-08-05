Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. МВД Узбекистана проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи в Ферганской области родственниками скончавшегося пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Читайте также В Ташкенте убит начальник патрульно-постовой службы МВД Узбекистана

По данным пресс-службы, 3 августа в Алтыарыкском районе Ферганской области был избит врач скорой помощи родственниками пациента, скончавшегося до приезда бригады врачей.

«Министерство здравоохранения для применения законных мер по данному случаю обратилось в правоохранительные органы Ферганской области, по факту избиения врача скорой помощи ведется доследственная проверка», — уточнил РИА Новости представитель минздрава.

По предварительной информации, у врача диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как тяжелое.