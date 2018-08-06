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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашелся пропавший подросток

Юношу обнаружили, благодаря помощи волонтеров.

Широко растиражированная в соцсетях ориентировка позволила в короткий срок найти без вести пропавшего 16-летнего Никиту.

Напомним, молодой человек пропал вечером в четверг и несколько дней не появлялся дома и не давал о себе знать. Юношу, чьи фотографии по просьбе полиции разместили в интернете, в воскресенье 5 августа заметили на улице волонтеры и сообщили родным. Оказалось, что все это время молодой человек просто гулял по городу.

Раньше молодой человек уже уходил из дома.

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