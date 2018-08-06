В Воронеже нашелся пропавший подросток

Напомним, молодой человек пропал вечером в четверг и несколько дней не появлялся дома и не давал о себе знать. Юношу, чьи фотографии по просьбе полиции разместили в интернете, в воскресенье 5 августа заметили на улице волонтеры и сообщили родным. Оказалось, что все это время молодой человек просто гулял по городу.