Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Алексей Чумаков рассказал, на кого похожа его дочь
У москвички украли дверь за миллион рублей
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Яна Рудковская перевоплотилась в русалку
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
21:31 (мск), источник: ТАСС

Суд Швеции заключил под стражу капитана из России, посадившего на мель сухогруз BBC Lagos

Обвиняемый признал, что был пьян и управлял судном в таком состоянии, отметил адвокат россиянина.

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Капитан из РФ, посадивший на мель сухогруз BBC Lagos у берегов Швеции, взят в воскресенье под стражу. Такое решение вынес окружной суд, сочтя, что подозреваемый в преступлении может скрыться за пределами Швеции, сообщил телеканал SVT.

Капитан признал себя виновным в управлении судном в нетрезвом состоянии. «Он признал и то, что был пьян, и то, что управлял судном [в таком состоянии], но [сказал, что] не хочет находиться под стражей в Швеции. Он [сказал, что] хочет домой в Россию, где у него есть семья. При этом он был готов к тому, что его возьмут под стражу. Капитаном он работает уже 11 лет и обошел на этом судне весь мир», — пояснил адвокат капитана Роланд Тиден.

Ведущий дело прокурор Фредрик Йонссон в ходе прений в суде отметил, что за совершенное правонарушение россиянин может быть приговорен к тюремному заключению.

«С учетом высокого содержания алкоголя в крови, того, что капитан уснул, а также столь большого размера судна его деяние подпадает под суровое наказание», — заявил он.

Читайте также
В ОАЭ нелегалу простили миллионный штраф

Прокуратура должна предъявить россиянину официальное обвинение не позднее 17 августа.

Российское консульство в Гётеборге сообщило ТАСС в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, находится в контакте со шведскими правоохранительными органами и готово оказать россиянину необходимое содействие.

130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тыс. т пшеницы на борту село на мель в пятницу недалеко от порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Капитан был задержан «по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судовождении» (содержание алкоголя в его крови было 2,5 промилле) и может получить тюремный срок. Согласно данным береговой охраны, судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

 Посол умолял Россию вступить в войну, иначе "армия будет раздавлена"
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь