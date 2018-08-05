Суд Швеции заключил под стражу капитана из России, посадившего на мель сухогруз BBC Lagos

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Капитан из РФ, посадивший на мель сухогруз BBC Lagos у берегов Швеции, взят в воскресенье под стражу. Такое решение вынес окружной суд, сочтя, что подозреваемый в преступлении может скрыться за пределами Швеции, сообщил телеканал SVT.
Капитан признал себя виновным в управлении судном в нетрезвом состоянии. «Он признал и то, что был пьян, и то, что управлял судном [в таком состоянии], но [сказал, что] не хочет находиться под стражей в Швеции. Он [сказал, что] хочет домой в Россию, где у него есть семья. При этом он был готов к тому, что его возьмут под стражу. Капитаном он работает уже 11 лет и обошел на этом судне весь мир», — пояснил адвокат капитана Роланд Тиден.
Ведущий дело прокурор Фредрик Йонссон в ходе прений в суде отметил, что за совершенное правонарушение россиянин может быть приговорен к тюремному заключению.
«С учетом высокого содержания алкоголя в крови, того, что капитан уснул, а также столь большого размера судна его деяние подпадает под суровое наказание», — заявил он.
Прокуратура должна предъявить россиянину официальное обвинение не позднее 17 августа.
Российское консульство в Гётеборге сообщило ТАСС в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, находится в контакте со шведскими правоохранительными органами и готово оказать россиянину необходимое содействие.
130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тыс. т пшеницы на борту село на мель в пятницу недалеко от порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Капитан был задержан «по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судовождении» (содержание алкоголя в его крови было 2,5 промилле) и может получить тюремный срок. Согласно данным береговой охраны, судно направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.