В Подмосковье потушили пожар в мотосалоне

Ранее сообщалось о пожаре в мотосалоне на площади 700 квадратных метров в округе Котельники. В здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов. В 12.53 пожар локализовали, в 13.54 ликвидировали открытое горение.