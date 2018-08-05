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18:44 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье потушили пожар в мотосалоне

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в мотосалоне в подмосковных Котельниках, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Источник: МЧС РФ

«16.50 — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в мотосалоне на площади 700 квадратных метров в округе Котельники. В здании находится мотосалон, на первом этаже — сервис по ремонту лодочных моторов. В 12.53 пожар локализовали, в 13.54 ликвидировали открытое горение.

Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 32 единицы техники и 95 человек.

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в мотосалоне городского округа Котельники Московской области. 5 августа 2018.

Потушен пожар в салоне техники в Котельниках
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
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