В Дакке напали на автомобиль американского посла
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, подвергся нападению со стороны группы вооруженных людей в бангладешской столице Дакке в субботу, сообщает американское посольство.
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