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18:25 (мск), источник: РИА Новости

В Дакке напали на автомобиль американского посла

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, подвергся нападению со стороны группы вооруженных людей в бангладешской столице Дакке в субботу, сообщает американское посольство.

Сообщается, что некоторые из нападавших были на мотоциклах. Послу и ее охранникам удалось покинуть район невредимыми.

«Посол, ее водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены», — отмечается в заявлении посольства.

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