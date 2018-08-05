В Дакке напали на автомобиль американского посла

Сообщается, что некоторые из нападавших были на мотоциклах. Послу и ее охранникам удалось покинуть район невредимыми.

«Посол, ее водители и сотрудники службы охраны не пострадали, однако два автомобиля охраны были повреждены», — отмечается в заявлении посольства.